عاجل- الرئيس السيسى يهنئ ملك الأردن بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وأعرب عن خالص تمنياته لشعب وحكومة الأردن الشقيق بكل التقدم والازدهار، وقد أعرب جلالة الملك عبد الله بن الحسين خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعباً، داعياً أن يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على مصر والأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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