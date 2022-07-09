البابا تواضروس يستقبل بطريرك إريتريا

جدة - نرمين السيد - واستقبل خورس الشمامسة قداسة البابا وقداسة البطريرك، لحن "إفلوجى مينوس" ولحن "إك إزماروؤوت".

وألقى قداسة البابا كلمة ترحيب بضيفه والوفد المرافق، ولا سيما أنها الزيارة الأولى له كبطريرك للكنيسة الإريترية، وأعرب عن سعادته بفتح صفحة جديدة مع الكنيسة الإريترية، متمنيًّا أن تقوى العلاقات بين الكنيستين الشقيقتين تحت مظلة القديس مارمرقس الرسول الذى أسس الكنيسة القبطية فى القرن الأول الميلادى.

وشدد قداسته على أننا ننظر إلى المستقبل برؤية واسعة، وأن الكنيسة القبطية مستعدة لمساعدة شقيقتها الكنيسة الإريترية على كافة الأصعدة.

كما تمنى قداسة البابا أن يتوحد أبناء الكنيسة الإريترية فى أنحاء العالم تحت مظلة كنيستهم بقيادة قداسة البطريرك "أبونا كيرلس".

واختتم بأن رسالته لكل أبناء الكنيسة الإريترية هى أن ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام.

ومن جهته أعرب قداسة البطريرك "أبونا كيرلس" عن شكره لقداسة البابا تواضروس الثانى على محبته وحفاوة الاستقبال، وعن سعادته بزيارة الكنيسة القبطية، مشيرًا إلى أن الكنيسة الإريترية مرت بفترة صعبة واستطاعت أن تتجاوزها بسلام.

كما ألقى الأسقف أبونا باسيليوس أحد أعضاء الوفد الإريترى كلمة محبة.

وقدم قداسة البابا تواضروس هدية لضيفه عبارة عن "صليب يد" مصنوع بالطراز القبطى بيد الآباء الرهبان الأقباط، كما أهداه أيقونة قبطية "الثيؤوطوكوس" من عمل إحدى الراهبات القبطيات. وأهدى أيقونة قبطية لكل عضو من أعضاء الوفد الإريترى.

وأهدى قداسة البطريرك الإريترى لقداسة البابا منجلية خشبية تحوى نسخة من الكتاب المقدس إلى جانب كتاب سيرة حياة القديس فرومنتيوس "أبونا سلامة" أول أسقف للحبشة، كما أهداه صليب يد، وأهدى صليب يد كذلك، لأعضاء الوفد القبطى.

ثم تم التقاط صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثانى وقداسة "أبونا كيرلس" وأعضاء الوفدين القبطى والإريترى.

وحرص "أبونا كيرلس" والوفد الإريترى عقب انتهاء اللقاء مع قداسة البابا تواضروس على زيارة مزار القديس مارمرقس الرسول والقديس أثناسيوس الرسولى والكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعقدت بعدها جلسة مباحثات بين الوفدين القبطى والإريترى، لمناقشة عددًا من الترتيبات الخاصة بالعمل المشترك والعلاقات بين الكنيستين.