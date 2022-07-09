محمود القط لـ إكسترا نيوز: العفو الرئاسى أحد دعائم الجمهورية الجديدة(فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى حديثه لـ "إكسترا نيوز"، أن الإفراج عن المسجونين المستوفين للشروط فرصة لبداية جديدة، وأحد دعائم الجمهورية الجديدة، خصوصًا مع بدء الحوار الوطنى وخلق مجتمع دون ضغينة.
وذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبارة عن نموذج مصغر لحالة الحوار والتوافق المجتمعى وتبادل الآراء، مشيرًا إلى أن التنسيقية اعتبرت نفسها "النواة" لتحالف الأحزاب السياسية المختلفة سياسيا وأيديولوجيا، وأشار إلى أن أحد أسس الحوار عدم الحكر على رأى بعينه، فالاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
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