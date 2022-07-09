وزير التموين: المجمعات ستفتح أبوابها أمام المواطنين حتى ثالث أيام عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 05:23 مساءً - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بإلاضافة إلى غرف العمليات المركزية بالمديريات التموينية بدأت أعمالها لمتابعة توافر السلع بالأسواق، وكذلك عمل المخابز وعمل منافذ صرف السلع التموينية.

وأشار "المصيلحى" في بيان للوزارة اليوم السبت، أن غرف العمليات تحت رئاسته المباشرة ويتم متابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع بالأسواق، مؤكدا أن كل مخبز به مخزون استراتيجى من الدقيق يكفى لمدة أربعة أيام، وأنه تم صرف استعاضات السلع لمنافذ صرف السلع التموينية.

ومن جانبه، أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة، أن وزير التموين قد وجه المديريات التموينية بتسيير حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع والأسواق للتأكد من توافر السلع، والتزام المخابز بالعمل لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية.

وأشار "كمال"، إلى أن المجمعات الاستهلاكية قد وجه الدكتور على المصيلحى بعملها خلال إجازة العيد حتى ثالث ايام العيد مع توفير اللحوم بها وضخ كميات كبيرة من السلع بها أيضًا.