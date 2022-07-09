محافظ المنيا يشارك أطفال مؤسستى البنين والبنات فرحهتم بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأعرب المحافظ فى بيان اليوم السبت، عن سعادته لمشاركة الأطفال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأكد حرصه على تقديم العيدية لهم وسط أجواء من البهجة والسعادة بين الأطفال، معلنا دعمه الكامل لكافة متطلبات مؤسسات دور الرعاية، كما قدم الشكر والتهنئة للقائمين عليها.

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