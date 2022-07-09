جدة - نرمين السيد - قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، "نتوجه بخالص الشكر والتحية للسيد الرئيس الذى أدخل الفرحة على قلوب المفرج عنهم وذويهم الفرحة فى العيد".





وأضاف فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن استخدام الرئيس لصلاحياته فى قرار العفو يعبر عن إنسانية الرئيس وسعيه لإرساء حالة من التسامح داخل المجتمع، وقوة الدفع الرئيسية للجنة العفو الرئاسى، وهو ما يأتى انطلاقا من إرادة الرئيس نحو السعى لخروج كل من لم يتورط فى دماء ولا ينتمى لتنظيمات إرهابية ليعود ليندمج فى حياته مرة أخرى. واختتم حديثه بالشكر للرئيس بعد الفرحة التى تضاعفت فى العيد للمفرج عنهم وذويهم، مؤكدا أن عمل اللجنة ممتد لتتوالى بشائر الخير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق الخولى لـ دوت الخليج: شكرا لإنسانية الرئيس.. أسعد قلوب ذوى المفرج عنهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.