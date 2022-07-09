فى أول أيام عيد الأضحى.. غرفة أزمات الصحة تتابع الوضع بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار تقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فى كافة محافظات الجمهورية، وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أن مسؤولى غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة رصدوا 14 بلاغا، وتابعوا تلقى المرضى والمصابين للخدمات الإسعافية والطبية من خلال غرفة عمليات هيئة الإسعاف، وخدمة طوارئ الوزارة «137».

وأشار عبدالغفار إلى أن البلاغات التى تضمنها التقرير الصادر عن غرفة أزمات الوزارة، من الساعات الأولى لصباح اليوم السبت وحتى الساعة 2 بعد الظهر، تم رصدها فى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، وبنى سويف، وقنا، وجنوب سيناء.

وقال إن جميع البلاغات تراوحت ما بين حالات إغماء، وإصابات بجروح قطعية، واشتباه كسور، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الإسعافية لحالتين وصرفهم من مكان البلاغ، فيما تم نقل 12 حالة للمستشفيات، خرج منهم 5 حالات خروج تحسن، ومازالت 7 حالت تتلقى الخدمة فى المستشفيات.

وأكد عبدالغفار استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.