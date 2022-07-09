وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أن مسؤولى غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة رصدوا 14 بلاغا، وتابعوا تلقى المرضى والمصابين للخدمات الإسعافية والطبية من خلال غرفة عمليات هيئة الإسعاف، وخدمة طوارئ الوزارة «137».
وأشار عبدالغفار إلى أن البلاغات التى تضمنها التقرير الصادر عن غرفة أزمات الوزارة، من الساعات الأولى لصباح اليوم السبت وحتى الساعة 2 بعد الظهر، تم رصدها فى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، وبنى سويف، وقنا، وجنوب سيناء.
وقال إن جميع البلاغات تراوحت ما بين حالات إغماء، وإصابات بجروح قطعية، واشتباه كسور، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الإسعافية لحالتين وصرفهم من مكان البلاغ، فيما تم نقل 12 حالة للمستشفيات، خرج منهم 5 حالات خروج تحسن، ومازالت 7 حالت تتلقى الخدمة فى المستشفيات.
وأكد عبدالغفار استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى أول أيام عيد الأضحى.. غرفة أزمات الصحة تتابع الوضع بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.