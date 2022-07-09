القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى «الحمام المركزى» بمطروح 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على توافر جميع الخدمات الطبية، ومتابعة انضباط فرق العمل من (اﻷطباء، الصيادلة، التمريض، الفنيين، الإداريين)، موضحًا أن المستشفى يعمل بطاقة 50 سريرًا، و 11 سرير رعاية مركزة، و22 جهاز غسيل كلوى، و13 حضانة أطفال، و2 غرفة عمليات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام العمليات والأشعة والمعامل للوقوف على كفاءة عمل الأجهزة الطبية، كما تفقد بنك الدم والصيدليات بالمستشفى للاطمئنان على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بدعم المستشفى بفريق طبى فى تخصصات (الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، جراحات التجميل)، كما وجه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية لتوفير الفرق الطبية بمختلف التخصصات، حسب الاحتياجات.
وأوضح أن المستشفى يقدم الخدمات الطبية فى تخصصات (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، طب العيون، نساء وتوليد، جراحة مسالك، كُلى، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جهاز هضمى وكبد، جراحة الفم والأسنان، رعاية مركزة، جراحة العظام).
وذكر «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أيضًا أعمال إنشاء المبنى الجديد بمستشفى الحمام المركزى، والذى يتم إنشاؤه بتكلفة نحو 27 مليون جنيه، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى.
وفى سياق متصل، نوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد مشروع تطوير مستشفى مارينا المركزى، للوقوف على معدلات الإنجاز، مشددًا على سرعة الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات للبدء فى التجهيزات الطبية وغير الطبية، منوهًا إلى أهمية المستشفى فى تقديم الخدمات الطبية للمترددين على المدن الساحلية.
رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح.
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