انت الان تتابع خبر حالة طقس ثاني يوم أيام عيد الأضحى.. حر نار والرطوبة عالية هتوصل لـ 95% والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان حالة طقس ثاني يوم أيام عيد الأضحى وهو غداً الأحد 10 يوليو 2022، ومن المرجح أن تسود الكثير من الأجواء شديدة الحرارة على شمال البلاد إلى جنوب الصعيد، وتسجل القاهرة 3 درجة، ويزداد الشعور بحرارة الطقس بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وفترات سطوع الشمس، وأيضاً تكون درجة الحرارة 40 درجة وتكون الأجواء معتدلة ورطبة في الليل.

حالة طقس ثاني يوم أيام عيد الأضحى شديدة الحرارة

وكشف جميع خبراء الارصاد حدوث ثبات في حالة الطقس خلال أيام عيد الاضحى المبارك، وهذا بدءاً من اليوم السبت إلى نهاية الأسبوع الحالي، وتظل الأجواء شديدة الحرارة بجميع الانحاء في النهار معتدلة ورطبة في الليل، وأيضاً تزداد فترات سطوع الشمس، ولا تظهر السحب فيؤدي هذا إلي زيادى الشعور بحرارة الطقس، ولابد أن لا يتعرض الجميع إلى أشعة الشمس المباشرة.

ارتفاع الرطوبة ثاني يوم العيد

وترتفع الرطوبة ثاني يوم عيد الاضحى على السواحل الشمالية وتصل لـ 95% ليلاً على السواحل الشمالية، و55% في النهار، وتسجل الرطوبة على محافظات جنوب سيناء 60% ليلاً و25% نهاراً و50% ليلاً على شمال الصعيد، و25% نهاراً، وفي الليل تسجل 30% على محافظات جنوب الصعيد وفي النهار 15%.

القاهرة والوجه البحرى 40-24

السواحل الشمالية 34- 23

جنوب سيناء 42-27

شمال الصعيد 40-24

جنوب الصعيد 42-27