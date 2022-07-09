انت الان تتابع خبر مواعيد مترو الأنفاق في أول أيام عيد الأضحى.. مفيش غني عنه كل يوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالإعلان أن الشركة تستمر في مواعيد العمل الحالية، وهي التي يعتمد عليه الكثير من المواطنين في كل مكان في عيد الأضحى المبارك، وهو من أبرز وسائل المواصلات الهامة للجميع.

مواعيد مترو الأنفاق في أول أيام عيد الأضحى

ويعتمد مترو الأنفاق على قيام أول قطار من المحطات الانتهائية في الخطين الاول والثاني في تمام الساعة الـ 5:15 صباحاً، وأيضاً أن نهاية التشغيل تأتي في تمام الساعة الـ 1 صباحاً، ويكون بإجمالي عدد رحلات تصل لـ 1090 رحلة في الخطين الأول والثاني.

مواعيد آخر رحلة في مترو الأنفاق في العيد

وأعلن المهندس علي الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على أن المواعيد الخاصة بقيام آخر القطارات في الوقت الحالي هي نفس المواعيد التي سوف يتم الاستمرار في العمل بها أثناء أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على أن يكون الموعد الخاص بقيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:20 مساءاً، ومن محطة المرج الجديدة 11:30 مساءاً، والخط الثاني في محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب 11:40 مساءاً.

وأما عن آخر مقابلة للقطارات بالخط الأول مع الخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 12 صباحاً، ويقوم آخر قطار من محطة العتبة في إتجاه عدلي منصور الساعة 11 مساءاً.