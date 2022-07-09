«قومى المرأة» يشكر «حياة كريمة» لجهودها فى خدمة قضايا المجتمع (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه المجلس القومى للمرأة الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة على التعاون المثمر والفعال فى خدمة قضايا المجتمع، وذلك عبر إتاحة الفرصة لعقد عدد من ورش العمل الخاصة بالمقبلين على الزواج لتشكيل أسرة سوية سليمة.





وأشار "القومى للمرأة" فى بيان اليوم السبت إلى أن ذلك جاء خلال اختتام ورش العمل المتوازية للمقبلين على الزواج بقرى محافظة بنى سويف والتى تم تنفيذها بالمشاركة مع مؤسسة ويل سبرنج، ومبادرة "معا لنبقى" وذلك فى إطار برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة ضمن أنشطة وفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.



وتناولت ورش العمل التعريف بأساسيات اختيار شريك الحياة للمقبلين على الزواج، والتخطيط الإنجابى السليم، وكيفية الحفاظ على صحة الأم والطفل، والتربية الإيجابية، والتنشئة المتوازنة، والرعاية بالمساواة بين الأمومة والأبوة، ومدى تأثيرها على حياة ومستقبل الأبناء والأسرة والمجتمع ككل، بالإضافة إلى التعريف بأساليب التواصل الإيجابى الفعال بين الزوجين، وكيفية المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية والتربية السليمة التى تبدأ من أول يوم فى الحمل وحتى مرحلة البلوغ، كما تضمنت ورش العمل عرض نبذة عن مشروع تنمية الأسرة وأهدافه والمستهدفين منه، إلى جانب تناول المهارات اللازمة لإكتشاف الذات والمعتقدات الأساسية.



وشارك فى ورش العمل من المجلس القومى للمرأة نهى مرسى مديرة عام إدارة اللجان بالمجلس، وشيرين محمود مديرة إدارة الأزمات بالمجلس، ومن الأزهر الشريف الشيخ عبد الحميد متولى مشرف عام وحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمى للفتوى، والدكتور عبد الله سلامة مشرف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالمركز، وأمانى فرج نجيب مدير أول مشروعات بمؤسسة ويل سبربنج.