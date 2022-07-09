القوى العاملة: تعيين 1676 شابا منهم 10 «قادرون باختلاف» بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بالبحيرة عينت 1676 شابا من مختلف المؤهلات من بينهم 10 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 9134 من راغبى العمل، وتوفير 41 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1668 شهادة قياس مستوى المهارة.





وأضاف سعفان فى بيان اليوم السبت أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا منها 11 منحة مواليد بـ 22 ألف جنيه، و14 منحة زواج واحدة بمبلغ 42 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، وصرف 2000 جنيه لعامل مصاريف علاج، فضلا عن تسجيل 300 عامل جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضى، أن المديرية فتشت على 569 منشأة "دورى وحملات"، وإعادة التفتيش على 268 منشأة، وأسفر عن تحرير 41 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 21 ندوة توعية عمالية، وندوة مفاوضة جماعية، وعمل 5 زيارات خدمات عمالية.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 62 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 13 محضرا لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 32 منشأة أخرى والتفتيش على 120 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 12281 عاملا، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأكد أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 35 شكوى عمالية تم تسوية شكوتين منها وديا، وإحالة 9 شكاوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوتين و22 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبى، أما بمجال التدريب المهنى فأنهت المديرية 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنتى التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات لـ 30 متدربا ومتدربة.