محافظ المنيا يتفقد المجزر العمومى بقرية زاوية سلطان (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مجزر المنيا العمومى بقرية زاوية سلطان بمركز المنيا، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر، والتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.





رافق المحافظ، الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمى ، رئيس مدينة المنيا. اطمأن محافظ المنيا، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة. ووجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومى، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان.

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