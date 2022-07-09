وفد كنسى يهنئ محافظ الشرقية بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال غراب اليوم السبت، وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، حيث استقبل نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والأب يوسف كمال راعى الكنيسة الكاثوليكية والقس وائل نشأت راعى الطائفة الإنجيلية والقمص يوحنا إسحاق مندوباً عن الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والوفد الكنسى المرافق لهم، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب المحافظ عن شكره وامتنانه لزيارة الإخوة المسيحيين وتقديم التهنئة بمناسبة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

كما استقبل المحافظ عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والجهاز التنفيذى من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية ومديرى الإدارات النوعية بالديوان العام ورجال الدين الإسلامى من الأوقاف والأزهر وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفى سياق متصل، زار محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب مستشفى ههيا المركزى للاطمئنان على المرضى وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام ، حيث اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى، مؤكداً ضرورة استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وعلى هامش الزيارة قام المحافظ بافتتاح قسمى الأشعة والمعامل بمستشفى ههيا المركزى بتكلفة 6 ملايين جنيه، مؤكداً أن المحافظة تحرص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة والارتقاء بها، لتقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى وللمترددين عليها.

كما زار المحافظ مرضى مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بههيا لمتابعة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم ومشاركتهم فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.

بدوره، أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، أن قسم الأشعة يضم وحدة الأشعة السينية والأشعة التليفزيونية بالإضافة إلى وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه ضمن بروتوكول التعاون بين محافظة الشرقية، والبنك المركزى لدعم القطاع الصحى بالمحافظة بأجهزة طبية بقيمة 100 مليون جنيه، ولفت إلى أن التكلفة الإنشائية لتطوير ورفع كفاءة القسم بلغت 700 ألف جنيه.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن قسم المعامل الجديد يحتوى على "جهاز بيكمان" الذى يعد من أحدث الأجهزة المعملية لأداء كافة تحاليل الكيمياء بدقة عالية وكذلك جهاز توسون الجديد ، بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه.

ثم افتتح المحافظ نادى الأمل للعائلات بكفر أبوحسين بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 5ر1 مليون جنيه، ليمثل متنفساً ومتنزهاً جديداً يليق بأبناء المدينة، وإلتقى بالمواطنين المتواجدين بالنادى، مقدما لهم التهنئه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المحافظ أن نادى الأمل للعائلات مقام على مساحة 2000 متر ويضم متنزهات وحدائق ومقاعد لجلوس المواطنين وألعاب للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريع والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين.