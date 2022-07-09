أعيادنا تجمعنا.. رومانى يذبح الأضحية للاحتفال بعيدى الأضحى والرسل (صور)

جدة - نرمين السيد - حرص أحد مواطنى العمرانية ويدعى رومانى أبو ذكرى، على مشاركة المسلمين الاحتفال بعيد الأضحى، بذبح 3 أضحية هذا العام، وتوزيع لحومها على جيرانه من المسلمين والمسيحيين دون تمييز، والذى يتزامن احتفالهم أيضا بعيد الرسل القديسين.





وأكد أبو ذكرى أن تزامن العيدين يحمل رسالة مضمونها الترابط الشديد بين عنصرى الأمة، وأنها فرصة لا يجب تفويتها للتأكيد على مدى التعايش الذى يشهده وطننا منذ قديم الأزل. وأوضح أبو ذكرى أن أبناء الوطن دائما يجتمعون على جميع أشكال الوحدة الوطنية، متمنيًا أن يجعله الله عيد الفرح والسرور على الأمة العربية، والمصرية، وأن يسود بلادنا الاستقرار والتقدم، وأن تمضى مصر فى قاطرة التقدم الذى انطلقت فيه منذ 9 سنوات.

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