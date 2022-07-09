وزير التعليم العالى يستعرض برامج الذكاء الاصطناعى فى الجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا من محمد عبدالحميد شعيره مُنسق الجامعات الأهلية، حول البرامج الدراسية للذكاء الاصطناعى والمعلوماتية فى الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة).





وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدولة تهتم بدعم التخصصات الجديدة فى مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعى يأتى استجابة لاستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار المتحدث الرسمى إلى عقد الجامعات الأهلية اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية مرموقة، بهدف منح الطلاب شهادات مُزدوجة، والحصول على تدريبات عملية مُتميزة، لتأهيل خريجين قادرين على التعامل مع هذه التخصصات المعاصرة التى تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن التقرير المُقدم لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، تضمن طرح الجامعات الأهلية الأربع العديد من البرامج الدراسية المُتميزة فى مجال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والمعلوماتية، خلال العام الدراسى 2022/2023، وتشمل:

جامعة الملك سلمان الدولية تطرح برامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وبرامج هندسة الحاسب وتضم: مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبرانى"، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعى، وفى مجال علوم الحاسبات ستطرح برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية، وفى مجال علوم الحاسب ستُقدم مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعى).

جامعة الجلالة تطرح برامج هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبرانى"، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعى، وبرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية، وفى مجال علوم الحاسب ستُقدم مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعى، وبرنامج هندسة البرمجيات "يحصل الطالب على شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا الأمريكية وجامعة الجلالة".

جامعة العلمين الدولية تطرح فى مجال العلوم الهندسية برامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبرانى"، وبرنامج هندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعى)، وفى مجال علوم الحاسب وتشمل تخصصات علوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية، وبرنامج علوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعى، المعلوماتية الطبية الحيوية".

جامعة المنصورة الجديدة تطرح فى مجال هندسة الحاسبات برنامج هندسة الحاسب ويشمل المسارات: "النُظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبرانى"، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعى، وفى مجال علوم الحاسبات ستطرح برامج (علوم الحاسب ويشمل المسارات: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب"، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعى، وبرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية).