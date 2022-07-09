إقبال كثيف على حديقة الحيوان أول أيام عيد الأضحى (صور)

جدة - نرمين السيد - وفتحت حديقة الحيوان فتحت أبوابها الساعة السابعة صباحا، وتم فتح كل أبواب الحديقة بما فى ذلك أبواب الطوارئ بحوالى 16 منفذا لبيع التذاكر لاستيعاب الأعداد الكثيفة من الزائرين. ويبذل عمال الحديقة قصارى جهدهم للحفاظ على نظافتها مع توفير كل وسائل الراحة للزائرين.

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