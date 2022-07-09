الصحة: 133 سيارة إسعاف جاهزة على الطرق المؤدية للإسكندرية ومطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تمركز 133 نقطة إسعاف على الطرق المؤدية لمحافظتى (الإسكندرية ومطروح) والمدن الساحلية التابعة لهما، بالتزامن مع زيادة أعداد المواطنين المترددين على المدن الساحلية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.





جاء ذلك خلال تفقد وزير التعليم العالى نقاط تمركزات سيارات الإسعاف المجهزة والعيادات المتنقلة الموزعة بالطرق المؤدية للمدن الساحلية، وذلك فى إطار زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية، ضمن متابعة خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، والتى يتم تطبيقها بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع نقاط تمركز سيارات الإسعاف على جانبى الطرق المؤدية إلى المدن الساحلية بمحافظتى مطروح والإسكندرية، مشيرا إلى تمركز 62 سيارة باتجاهات الطريق الدولى الساحلى، و42 سيارة بطريق القاهرة إسكندرية، و14 سيارة متمركزة بطريق وادى النطرون – العلمين، و15 سيارة بطريق الضبعة، مشيرا إلى تخصيص 18 سيارة إسعاف للتمركز أسفل الكبارى المتواجدة بالطريق الساحلى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد العيادات المتنقلة وسيارات الأشعة المتنقلة والموزعة على أماكن التجمعات بالمدن الساحلية والقرى السياحية، والشواطئ فى محافظة مطروح، والبالغ عددها 25 عيادة.

وتابع أن الوزير اطمأن على تواجد الفرق الطبية داخل تلك العيادات، حيث يتواجد بكل عيادة (طبيب أخصائى، وتمريض، وفنى)، كما اطمأن الوزير على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل تلك العيادات.

وأكد عبدالغفار أن الوزير تابع انضباط الفرق العاملة والمدربة بكل من نقاط الإسعاف والعيادات المتنقلة، مشددا على اليقظة وسرعة الاستجابة للمرضى، بما يساهم فى تقديم أفضل رعاية صحية لهم.

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية، والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح.