نشر 112 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى فى سوهاج

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وأعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج رفع الاستعداد القصوى مع بداية الأسبوع الماضى بجميع منشآت القطاع الصحى بالمحافظة.
ومن جانبه أوضح الدكتور هانى فؤاد مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع سوهاج، أن هناك 112 سيارة إسعاف تعمل على مدار الساعة ومنتشرة بجميع ميادين وشوارع المحافظة، لافتا إلى أن إسعاف سوهاج ترفع شعار "نحن الأقرب إليك لتلبية أى استغاثة أو نداء فى أسرع وقت ممكن".
وأضاف، أن هناك خطة مكبرة لتأمين كل الطرق السريعة والصحراوية وجميع ميادين المحافظة وأن هناك ربط وتنسيق كامل بين غرفة عمليات إسعاف سوهاج وغرفة طوارئ مديرية الصحة المنعقدة على مدار الساعة.
وأضاف "فؤاد" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرفق وتم وقف الإجازات والراحات طوال إجازة عيد الأضحى المبارك وأن هناك خطة انتشار شملت تكثيف التواجد بطريق سوهاج البحر الأحمر والطرق الصحراوية غربا وشرقا والطريق الزراعى وكذلك انتشار السيارات بين مراكز المحافظة.
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