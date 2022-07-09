الزمالك والمقاولون العرب.. اعرف موعد المباراة والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 12:29 مساءً - يكثف فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره المقاولون العرب فى المحطة المقبلة ببطولة الدوري بعد الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (12 هدفا).

مروان حمدى "سموحة" (12 هدف).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف ).

جون إيبوكا "إنبى" (9 أهداف).

جدول ترتيب الدورى المصرى

الزمالك 51 نقطة من 23 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الأهلى 45 نقطة من 21 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 23 مباراة

سموحة 39 نقطة من 23 مباراة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.