محافظ قنا يشارك أسر 5 من شهداء العمل فرحة العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - واستهل محافظ قنا الجولة، بزيارة أسرة المصور أحمد حامد الرشيدى مصور المحافظة بمنزلهم الكائن بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، والذى توفى أثناء عمله إثر حادث سيارة فى مارس 2020. وتابع محافظ قنا الجولة بزيارة أسرة الشهيد محمد مختار، مدير مصنع الألبان بمشروعات الأمن الغذائى، والذى توفى فى شهر مايو الماضى أثناء عمله بالمصنع.

كما زار الداودى أسرة الشهيد محمود ابن رواحة بقرية الجبلاو بمركز قنا، والذى توفى فى شهر إبريل الماضى أثناء تأديته لمهام عمله فى تطهير بئر صرف صحى بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا. وعقب ذلك توجه المحافظ إلى منزل أسرة الشهيد عويضة رجب شافعى بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا ، والذى توفى ايضا فى شهر إبريل الماضى ، أثناء تأديته لمهام عمله فى تطهير بئر صرف صحى بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا. واختتم محافظ قنا جولته بزيارة أسرة الشهيد حموده احمد على عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمنزلهم الكائن بقرية الترامسة بمركز قنا ، والذى توفى أثناء عمله فى ديسمبر 2019. وأكد الداودى أن زيارة أسر شهداء العمل فى مثل هذه المناسبات ومشاركتهم فرحة العيد هى أقل ما يمكن أن نقدمه لهم تقديرا لما بذلوه خلال فترة عملهم، وتبادل المحافظ الحديث مع أفراد أسر الشهداء مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لهم، انطلاقا من دور الدولة فى رعاية مثل هذه الأسر ومشاركتهم أفراحهم فى المناسبات.

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