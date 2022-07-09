محافظ بنى سويف يهنئ المسنين فى أول أيام العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - وقد محافظ بنى سويف التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة، معربا عن سعادته وحرصه على تواجده فى مثل هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين فى لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم فى الحياة، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.



وخلال الزيارة حرص المحافظ على الاستفسار والاطمئنان على أحوالهم المعيشية وظروفهم الاجتماعية، واستمع لبعض المطالب ومقترحات تقدم بها نزلاء والقائمين على إدارة الدار والتى وعد بدراستها والعمل على تلبيتها، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح لكل أبناء ونزلاء دور الرعاية من الأيتام والمسنين.