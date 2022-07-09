محافظ الجيزة يرسم البهجة على وجوه الأيتام والمسنين والمرضى فى العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - زار أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد فى لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم فى أول يوم لعيد الأضحى المبارك.





وبدأ محافظ الجيزة زياراته بمستشفى إمبابة العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك وقام بإهدائهم العيدية متمنيا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام وبأحسن حال، مؤكدا ضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنيا أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

وثمن محافظ الجيزة الجهود المخلصة والتفانى فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا أنهم ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن بإخلاصهم فى أداء واجبهم المهنى والإنسانى فى معركتنا ضد فيروس كورونا.



كما أستكمل راشد زياراته بتفقد دار الفسطاط التابعة للجمعية الخيرية لرعاية الطفوله بالعمرانية مقدما لهم العيدية واستمع لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية مشيرا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا فى توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ منه، فيما عبر الأطفال عن سعادتهم بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم متمنيين تكرارها دائما.

كما حرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالدار على توافر جميع الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التى يحتاج إليها الأطفال، موجها بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وتفقد المحافظ نزلاء دار مسنين أنوار الحرم الشريف بمنطقة كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور وقدم العيدية لهم ووجه القائمين على الدار بتلبية أى متطلبات لهم مؤكدا على ضرورة ان يتم التواصل الدورى والتنسيق مع المحافظة فى حال وجود اى معوقات تواجه النزلاء أو القائمين على الدار لسرعة حلها.



واستجاب محافظ الجيزة لطلب إحدى النزيلات الخاص بمعاناتها من مشكلات بالعين موجها بالتنسيق مع معهد بحوث الرمد وتحويلها لتلقى العناية الصحية اللازمه حتى تمام شفاءها.

وقال أحمد راشد إنه يحرص على التواجد معهم فى هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع.

وقال محافظ الجيزة إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة، وتتجلى فيه القيم السمحة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل كل أيامها أعياد.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى والدكتور سامح العشماوى مدير مديرية الشئون الصحية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وياسر سامى رئيس حى العجوزة وعبد الله نور رئيس حى بولاق وسمير عويضة رئيس حى العمرانية.