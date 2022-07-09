محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة القاضى، محافظ المنيا، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من أبناء المحافظة من جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بقاعة الشهيد عبد المنعم رياض بديوان عام المحافظة، وذلك عقب صلاة العيد وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة.





جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء المراكز والمدن. كما استقبل المحافظ الأساقفة والمطارنة والقساوسة من جميع مراكز المنيا من كافة الطوائف المسيحية، حيث قدمت كافة أطياف وفئات المجتمع التهنئة للمحافظ بالعيد، معربين عن أمنياتهم بأن يعم الخير والأمان ربوع مصر. ويتقدم المحافظ بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى والأمة الإسلامية بصفة عامة وأبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار، ويحفظها من كل مكروه وسوء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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