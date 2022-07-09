متحدث الرئاسة ينشر صورا من أداء الرئيس السيسى صلاة العيد بمسجد المشير

جدة - نرمين السيد - شارك فى أداء صلاة عيد الأضحى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء.

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