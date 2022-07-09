محافظ قنا يحتفل بالعيد مع فتيات دار الرحمة وأطفال جمعية الشباب القبطى (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك أشرف الداودى محافظ قنا فتيات دار الرحمة، وأطفال جمعية الشباب القبطى فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، ورافقه محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعبداللاه خبير رئيس لبوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والدكتور بدوى المعاون مدير إدارة نجع حمادى الصحية.





وحرص محافظ قنا على الجلوس مع الفتيات والأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، موجها بحسن معاملتهم وتوفير كل متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية بما يكفل حياة كريمة لهم ويساهم فى إعدادهم نفسيا واجتماعيا لتخريج جيل يؤثر فى مسيرة المجتمع نحو التقدم.

وأكد الداودى توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية العاملة فى مجال رعاية الأيتام، لافتا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا فى توفير الرعاية الكاملة للأطفال والعمل على دمجهم فى المجتمع. وأعرب مسؤولو دور الرعاية عن سعادتهم الكبيرة بزيارة المحافظ ومشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، خصوصا وأن زيارته للدار لم تنقطع منذ توليه المسؤولية، كما عبر الأطفال عن سعادتهم بتلك الزيارة المعتادة لمحافظ قنا إليهم.

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