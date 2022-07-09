«العيد أحلى».. مراكز شباب الجمهورية تستقبل المواطنين فى أول أيام عيد الأضحى

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ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
تضمنت الاحتفالية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهى وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.
كما حرصت مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، على متابعة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية داخل مراكز الشباب، وتكثيف الأنشطة بها بوجود مشرفى الأنشطة داخل هذه الهيئات الشبابية، والاهتمام بالطلائع والشباب المترددين عليها وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، لكى يستفيدوا من أنشطة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظات.
وصرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بأن الوزارة وجهت بفتح مراكز الشباب بالمديريات وإطلاق الاحتفالات والفعاليات والبرامج المنفذة بها تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، وعمل يوم ترفيهى للطلائع والشباب، إيمانا بدور مراكز الشباب فى مشاركة المواطنين احتفالاتهم فى العديد من المناسبات، موجها برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
كما أكد «صبحى» على إتاحة الخدمات بمراكز الشباب أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد، باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين، مشيرا إلى مواصلة المعنيين بالوزارة لمتابعة أداء مراكز الشباب خلال إجازة العيد.
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