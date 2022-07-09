محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، المهنئين، الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وممثلى الأحزاب السياسية، وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة أعادها الله على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.





كما قدم التهنئة نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وعدد من رجال الدين والقساوسة بالكنيسة الأرثوذكسية، الأب برنابا راعى كنيسة قويسنا والأب صومائيل جرجس راعى كنيسة طنطا والمحلة الكاثوليكية، كما قدم وفد من الكنيسة الإنجيلية التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد. وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير بهذه الزيارات التى تؤكد على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى يتميز بها الشعب المصرى وتميزه عن غيره من الشعوب، داعياً المولى-عز وجل- أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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