رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بمستشفيات قصر العينى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بها بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.





وأكد الدكتور محمد الخشت، عمل مستشفيات قصر العينى بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد، وتجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أى طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة فى كافة التخصصات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العينى بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات فى ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.

وأكد الدكتور الخشت، على ضرورة توفير كافة الإمكانات الطبية اللازمة لخدمة المرضى من أدوات ومستلزمات طبية، وأدوية بمختلف أنواعها، والتأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية، مؤكدا استعداد أقسام ووحدات المستشفيات لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.