محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بمكتبه صباح اليوم، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ.





حرص عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، على تقديم التهنئة، حيث استقبل المحافظ، الأنبا إبرام مطران الفيوم، على رأس وفد من ممثلى الكنائس ورجال الدين المسيحى، وبعد تقديم التهنئة بالعيد، تم الاتفاق على عقد لقاء توعوى بدير العزب حول مخاطر الإدمان وضرورة التحلى بالأخلاق الكريمة، وذلك بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى.





كما استقبل المحافظ، رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وممثلى الأحزاب السياسية والنقابات، وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وعدد من الشخصيات العامة، والقيادات الشرطية، ورجال الدين الإسلامى، والإعلاميين، فى جو يسوده الحب والمودة وفرحة العيد.

أشار محافظ الفيوم، إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة والوحدة الوطنية، مطالباً الجميع بالتحلى بروح الفريق الواحد، وتضافر جميع الجهود التنفيذية والشعبية، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بالمحافظة.

كما قدم المحافظ تهنئته بعيد الأضحى المبارك، للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجميع قادة وأفراد وعناصر القوات المسلحة والشرطة، معرباً عن تهنئته بالعيد أيضاً للشعب المصرى، وأبناء محافظة الفيوم، داعياً الله العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد علينا هذه المناسبات الفضيلة بالخير واليمن والبركات.