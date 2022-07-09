- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حرص عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، على تقديم التهنئة، حيث استقبل المحافظ، الأنبا إبرام مطران الفيوم، على رأس وفد من ممثلى الكنائس ورجال الدين المسيحى، وبعد تقديم التهنئة بالعيد، تم الاتفاق على عقد لقاء توعوى بدير العزب حول مخاطر الإدمان وضرورة التحلى بالأخلاق الكريمة، وذلك بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى.
كما استقبل المحافظ، رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وممثلى الأحزاب السياسية والنقابات، وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وعدد من الشخصيات العامة، والقيادات الشرطية، ورجال الدين الإسلامى، والإعلاميين، فى جو يسوده الحب والمودة وفرحة العيد.
أشار محافظ الفيوم، إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة والوحدة الوطنية، مطالباً الجميع بالتحلى بروح الفريق الواحد، وتضافر جميع الجهود التنفيذية والشعبية، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بالمحافظة.
كما قدم المحافظ تهنئته بعيد الأضحى المبارك، للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجميع قادة وأفراد وعناصر القوات المسلحة والشرطة، معرباً عن تهنئته بالعيد أيضاً للشعب المصرى، وأبناء محافظة الفيوم، داعياً الله العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد علينا هذه المناسبات الفضيلة بالخير واليمن والبركات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.