محافظ المنوفية يوزع هدايا العيد على عمال النظافة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، عددا من الشوارع بمدينة شبين الكوم سيرا على الأقدام، عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى، للوقوف على الحالة العامة ومستوى النظافة بكل الشوارع والميادين العامة ومشاركة جموع المواطنين فرحتهم بالعيد.





وهنأ محافظ المنوفية عمال منظومة النظافة وقدم لهم هدايا العيد "مواد غذائية ولحوم"، مؤكدا لهم حرصه واهتمامه بكل العاملين بالمنظومة وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة، مؤكدا مدى تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى فى كل الأوقات والمناسبات، مثمنا الدور الرائد لعمال تحسين البيئة والذى يساهم فى إظهار الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة والتى تشهد حاليا العديد من مراحل التطوير فى شتى المجالات والقطاعات الخدمية، هذا وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع عمال النظافة تزامنا بالاحتفال بالعيد.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية أعطى توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة حفاظا على المظهر العام والجمالى. وسادت الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدن ومراكز وقرى المحافظة حالة من البهجة والسرور احتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك وسط تشديدات أمنية لتأمين المواطنين للاستمتاع بالاحتفالات فى هذا اليوم.

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