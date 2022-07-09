محافظ الشرقية يفتتح أقسام أشعة ومعامل بمستشفى ههيا المركزى (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم السبت، أقسام الأشعة والمعامل بمستشفى ههيا المركزى، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه، وبحضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورئيس مركز ومدينة ههيا.





وأكد غراب أن المحافظة تحرص على توفير كل سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة والإرتقاء بها، لتقديم خدمات علاجية ملائمة، وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى وفقا للإمكانات المتاحة، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات والمؤسسات، لتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين.



وأوضح الدكتور هشام مسعود أن قسم الأشعة يضم وحدة الأشعة السينية، والأشعة التليفزيونية، بالإضافة إلى وحدة الأشعة المقطعية الجديدة، والتى تم دعمها للمستشفى من خلال توجيهات محافظ الشرقية، ومبادرة البنك المركزى، بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليون جنيه، والتى تأتى ضمن بروتوكول التعاون بين محافظة الشرقية، والبنك المركزى لدعم القطاع الصحى بالمحافظة بأجهزة طبية بقيمة 100 مليون جنيه، ويتم توريد هذه الأجهزة وفقا لخطة وزارة الصحة والسكان، وبلغت التكلفة الإنشائية لتطوير ورفع كفاءة القسم حوالى 700 ألف جنيه، كما يحتوى قسم المعامل الجديد على أحدث الأجهزة المعملية والذى يشمل "جهاز بيكمان، والذى يبلغ تكلفته التقديرية حوالى 2 مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان، والمخصص لعمل كل تحاليل الكيمياء بدقة عالية، وجهاز توسو الجديد، بتكلفة تقديرية بلغت نصف مليون جنيه، والذى يقوم بعمل كل تحاليل الهرمونات ومنها تحاليل الغدة الدرقية والجار الدرقية وتحاليل ألفا فيتو بروتين وانزيمات القلب، وجهاز swee lab لعمل صورة دم كاملة وأجهزة لتحليل نسبة الغازات بالدم، وجهاز باكتيك يقدر بحوالى 2 مليون جنيه، والذى يعد فريد من نوعه بمستشفيات الصحة، والمخصص لعمل مزارع الدم فى وقت قياسى ونتائج ذات دقة عالية"، وبلغت التكلفة الإنشائية لأعمال التطوير بالمعامل نصف مليون جنيه، منهم 350 ألف جنيه دعما من ميزانية المديرية، و150 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدنى، مضيفا إلى أنه تم توفير القوى البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض لقسم الأشعة وقسم المعامل، وتدريبهم على التعامل مع الأجهزة الطبية، وذلك لخدمة أهالى مركز ومدينة ههيا.



وأوضح مسعود أن هذا يعد استكمالا لما تم تطويره بمستشفى ههيا المركزى، وافتتاح أقسام طبية جديدة، خلال الأعوام القليلة الماضية، بتكلفة تقديرية بلغت 18 مليون جنيه، حيث تم رفع كفاءة أقسام الإستقبال والطوارئ، والكلى الصناعى، والحضانات، والنساء والتوليد، والأطفال، والعناية المركزة، مشيرا إلى أن مركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية يعد أيضا صرحا طبيا مميزا، ويستقبل حالات الحروق والتجميل من جميع أنحاء المحافظة، والمحافظات الأخرى التى تحتاج إلى خدمات طبية عالية الجودة.

وأشر مسعود إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مقدما الشكر لمعالى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، ومعالى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، لدعمهما المستمر للقطاع الصحى، لافتا إلى أن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم 25 مستشفى، شهدت أيضا طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، من حيث دعمها بوحدات الأشعة المقطعية، والتى بلغت حتى الآن 15 جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات "الزقازيق العام، الصالحية، منيا القمح، ديرب نجم، ههيا، فاقوس، الحسينية، أولاد صقر، أبوكبير، أبوحماد، الصدر، بلبيس، الإبراهيمية" بعد أن كانت 3 أجهزة فقط بالمحافظة، وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.