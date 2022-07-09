محمد صلاح يهنئ المسلمين بعيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد علينا كلنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 10:26 صباحاً - هنأ الفرعون المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المخترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، المصريين جميعا والأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يكون عيدا سعيدا على الجميع.

وكتب صلاح، عبر حسابه على تويتر: «كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد علينا كلنا».

محمد صلاح

من ناحية أخرى، يتصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب خلال مسيرته التدريبية مع الأندية التي تولى قيادتها وهى ماينز، بوروسيا دورتموند، والريدز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 156 هدفا خلال مشاركته في 254 مباراة بجميع البطولات تحت قيادة كلوب، ليصبح النجم المصرى أفضل الهدافين في مسيرة الألماني التدريبية.

وتولى كلوب تدريب ماينز بين عامي 2001 و2008، ثم انتقل ليقود فريق بوروسيا دورتموند الألماني واستمر معه حتى عام 2015، قبل أن يتولى تدريب ليفربول على مدار 7 سنوات.

ويتفوق محمد صلاح في قائمة أفضل الهدافين في مسيرة كلوب التدريبية على السنغالى ساديو مانى الوصيف برصيد 120 هدفا، فيما يأتي النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى في المركز الثالث برصيد 102 هدف.