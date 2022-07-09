محافظ الدقهلية يؤدى صلاة العيد فى المنصورة: يوم فرح وسرور

جدة - نرمين السيد - أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أداء صلاة عيد الأضحى المبارك من داخل مسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ وأحمد فاروق مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، ومديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.





وألقى الدكتور محمد حسين مدير الدعوة بمديرية الأوقاف خطبة عيد الأضحى المبارك تحدث فيها عن فضل الأعياد فى الإسلام ودورها فى الترويح عن النفس، وعن عالمية الرسالة المحمدية وحرص النبى "صلى الله عليه وسلم" على أمته والناس أجمعين وأن جميع الأنبياء والمرسلين دينهم واحد وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده.

كما تحدث أيضا عن أعمال يوم النحر بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغير الحاج ، وأن من درس يوم النحر الثقة فى الله وأن الله منجز وعده، وأن شعيرة الأضحية سنة اتفقت عليها جميع الشرائع لما فيها من معانى التراحم والتكافل والإنسانية.

وعقب الانتهاء من صلاة العيد، التقى "المحافظ" بالمواطنين وقدم لهم التهنئة ولشعب الدقهلية وشعب مصر العظيم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يديم الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرخاء.

وأكد مختار على أن العيد هو يوم فرح وسرور، مؤكدا على ضرورة أن ندخل الفرح والسرور على الأيتام وكبار السن وذوى الهمم فى هذا اليوم المبارك وأن ننشر الحب والسلام فى هذا اليوم.

وأشار المحافظ إلى أن اليوم هو يوم النحر وتوزيع الأضحية على الفقراء والمساكين والأقارب لإدخال السرور عليهم، وأيضا هو يوم التراحم فعلى الجميع المبادرة بالعفو والمغفرة ونبذ الخصام وصلة الأرحام وإدخال السرور على الأهل والأصدقاء.

وأكد مختار، اتخاذ الإجراءات الأمنية والاحترازية اللازمة لتأمين احتفال المواطنين بمظاهر العيد من خلال التنسيق والتعاون بين مديرية أمن الدقهلية لتأمين الشوارع ومديرية الصحة بالدقهلية من خلال استعداد المستشفيات لاستقبال أى حالات طارئة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار اليوم لتلقى الشكاوى من المواطنين.