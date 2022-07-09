تكريم رئيس جامعة أسيوط لبلوغه سن المعاش

جدة - نرمين السيد - كرم عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تقديرا لجهوده المخلصة فى خدمة الجامعة والمجتمع خلال فترة رئاسته للجامعة وذلك خلال الحفل الذى أقيم بديوان عام المحافظة بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة لبلوغه السن القانونية للمعاش.





وأهدى محافظ أسيوط درع المحافظة وشهادة تقدير للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تكريما وتقديرا له على على النجاح الذى حققه بالجامعة خلال فترة توليه منصب رئيس الجامعة متمنيا له دوام التوفيق فى حياته العلمية المقبلة.

وقال المحافظ إن تكريم شخصية بارزة ومتميزة مثل الدكتور طارق الجمال واجب أصيل ومستحق لأنه حقق الكثير من الإنجازات والاسهامات وله بصمة واضحة فى تطور المشروعات الإنشائية بمقر الجامعة وكذلك التوسع فى عدد الكليات، مؤكدا أنه قامة من قامات الجامعة الذين أسهموا فى إثراء الحياة العلمية والبحثية وتقدم وازدهار المستوى التعليمى والأكاديمى بجميع الكليات، مشيدا بجهوده وتعاونه مع المحافظة فى المشروعات الخدمية والتنموية موجها له خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية متمنيا له دوام التوفيق والسداد فى حياته المقبلة.