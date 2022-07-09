وأهدى محافظ أسيوط درع المحافظة وشهادة تقدير للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تكريما وتقديرا له على على النجاح الذى حققه بالجامعة خلال فترة توليه منصب رئيس الجامعة متمنيا له دوام التوفيق فى حياته العلمية المقبلة.
وقال المحافظ إن تكريم شخصية بارزة ومتميزة مثل الدكتور طارق الجمال واجب أصيل ومستحق لأنه حقق الكثير من الإنجازات والاسهامات وله بصمة واضحة فى تطور المشروعات الإنشائية بمقر الجامعة وكذلك التوسع فى عدد الكليات، مؤكدا أنه قامة من قامات الجامعة الذين أسهموا فى إثراء الحياة العلمية والبحثية وتقدم وازدهار المستوى التعليمى والأكاديمى بجميع الكليات، مشيدا بجهوده وتعاونه مع المحافظة فى المشروعات الخدمية والتنموية موجها له خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية متمنيا له دوام التوفيق والسداد فى حياته المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكريم رئيس جامعة أسيوط لبلوغه سن المعاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.