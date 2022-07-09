مواطنو الإسكندرية يحتفلون بالعيد على الكورنيش (صور)

جدة - نرمين السيد - وانطلق المواطنون فور الانتهاء من الصلاة إلى الساحات العامة والحدائق والكورنيش للاحتفال بالعيد، حيث استمتع الزوار بأجواء البحر، فضلا عن التقاط الصور التذكارية للأطفال والكبار.

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