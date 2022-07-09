بيان من شمال سيناء بشأن المجازر وذبح الأضاحى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فتح مجازر المحافظة أمام المواطنين لذبح الأضاحى خلال فترة عيد الأضحى المبارك "مجانا" تحت الإشراف الطبى البيطرى الكامل، وذلك حفاظا على البيئة ولمنع التلوث.





وقال شوشة، فى بيان اليوم السبت، إنه سيتم تشغيل المجزر الآلى فى المنطقة الحرفية بالمساعيد بعد تطويره ورفع كفاءته لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى "مجانا" وطوال أيام عيد الأضحى المبارك، علاوة على تشغيل المجزر القديم بمدينة العريش لنفس الغرض. ووجه المحافظ، بحظر ذبح الأضاحى فى غير الأماكن المخصصة لها، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والنظافة العامة على مستوى المحافظة.

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