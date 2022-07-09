محافظ الفيوم يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير

جدة - نرمين السيد - أدى محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير، وبحضور عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والشيخ محمد العش وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم.





وتناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر فى شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، حيث تأتى الأعياد بعد طاعات، كما أكدت الخطبة على نشر روح التسامح والعفو والتواصل بين جميع طوائف الشعب. ‏عقب ذلك قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالى الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً حرصه على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

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