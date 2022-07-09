حدائق بورسعيد كاملة العدد.. إقبال كبير على الملاهى عقب صلاة العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - وشهد شارع طرح البحر وشاطئ بورسعيد إقبالًا كثيفًا من المواطنين عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الساحات، لتناول الإفطار فى المطاعم المتواجدة بطول الشارع وأيضا فى حديقة المنتزه المتواجدة بنطاق حى الشرق بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية على شاطئ بورسعيد.

كما شهد شارع 3/7 العديد من المواطنين الذين حرصوا أيضا على التواجد به للتنزه وضمان وجود الأطفال فى منطقة خالية من السيارات للعب بالدرجات والاسكوتر أمام أعين أولياء أمورهم.

واستمتع الزوار بالجلوس على المساحات الخضراء الشاسعة بالحديقة، فضلا عن التقاط الصور التذكارية للأطفال والكبار، فيما استمتع الأطفال بالألعاب الترفيهية وملاهى الأطفال التى جذبت الكثير من الأطفال وسط حالة من البهجة والفرحة بعيد الأضحى المبارك.

بينما حرصت الكافيتريات على فقرات العرائس وتوزيع البالونات على أنغام الدى جى التى جذبت الكبار والصغار للاحتفال بالعيد.

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بأهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميدانى وعلى مدار الساعة على جميع الحدائق والمتنزهات للتأكد من توفير سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة العيد، وللحد من الأفعال والسلوكيات غير الإيجابية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وكانت محافظة بورسعيد رفعت درجة الاستعدادات القصوى بكل القطاعات الخدمية والحيوية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فضلا عن شن حملات مكثفة على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم والأسماك، لمتابعة الأسعار ومصادرة السلع الغذائية الغير صالحة للاستخدام الٱدمى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.