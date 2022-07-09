آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحات ومساجد الأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - أدى آلاف المواطنين بمحافظة الأقصر، صلاة عيد الأضحى المبارك، العيد الكبير بالمساجد على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة وسط بهجة وفرحة كبيرة لديهم، وسط تأمين كامل من قبل الأجهزة الأمنية للمصلين، وانتشار لسيارات الإسعاف على الطرق الرئيسية والفرعية وبنطاق محيط الصلاة.





بينما أدى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صلاة عيد الأضحى، بساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى، وذلك بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد، مدير الأمن، واللواء على شرابي، رئيس مدينة الأقصر، والشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. وتضمنت خطبة صلاة عيد الأضحى التى أداها الشيخ مبارك علي، من أئمة الأوقاف، أهم دروس عيد الأضحى المبارك التضحية والاعتماد على الله. وقد شهدت شوارع المحافظة، والقرى، فرحة كبيرة حال الانتهاء من آداء صلاة العيد فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تقديم التهانى لبعضهم البعض.

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