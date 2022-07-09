فرحة وبهجة فى مصر الجديدة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك (صور)

جدة - نرمين السيد - وتبادل المصلون التهانى فيما بينهم وسط أجواء من الفرحة، إلى جانب إلقاء البالونات من فوق أحد الأبراج السكنية على المواطنين والأطفال عقب صلاة العيد، وذلك لنشر البهجة والسعادة.
وأدى آلاف المصلين بمحافظة القاهرة صلاة عيد الأضحى المبارك، فى الساحات والمساجد التى حددتها مديرية الأوقاف بمختلف أحياء المحافظة.
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