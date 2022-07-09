محافظ قنا يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى

جدة - نرمين السيد - وعقب انتهاء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، استمع محافظ قنا إلى خطبة العيد التى ألقاها خطيب مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، وتحدث فيها عن الأعياد، ودورها فى إدخال البهجة والسرور على قلوب الجميع ، كما أنها فرصة تتلاقى فيها الوجوه والقلوب متسمةً بالسعادة الصادقة، والبسمة الصافية، مضيفا أن مظاهر الفرح والسرور تتجلى فى عيد الأضحى المبارك، حيث يفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت الحرام، والسعى بين الصفا والمروة، والوقوف على صعيد عرفات، كما يفرح المسلمون فى بقاع الدنيا بذبح الأضاحى تقربًا إلى الله، وإدخالًا للسرور على الفقراء والمحتاجين.
ومن جانبه وجه محافظ قنا التهنئة لجموع الشعب المصرى عامة وأبناء المحافظة بصفة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار والتقدم فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
كما حرص محافظ قنا على تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع المصلين وسط فرحه و سعادة غامرة.
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