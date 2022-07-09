بلالين وألعاب وصور.. فرحة العيد فى مصر «طعم تانى»

جدة - نرمين السيد - وتجمع الرجال والنساء والأطفال فى ساحات العيد، إلى جانب وجود الأسر، مما أضفى لونا من البهجة والسعادة خاصة بعد الانتهاء من الصلاة، إذ قام الآباء بمداعبة أبنائهم والتقاط صور تذكارية.

وأدى آلاف المصلين بمحافظة القاهرة صلاة عيد الأضحى المبارك، فى الساحات والمساجد التى حددتها مديرية الأوقاف بمختلف أحياء المحافظة.

من ناحية أخرى، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بحضور كبار رجال الدولة.