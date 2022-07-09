بورسعيد تحتفل بأول أيام عيد الأضحى وسط أجواء من البهجة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقد قام مجموعة من الشباب بإلقاء البالونات من فوق أحد الأبراج السكنية على المواطنين والأطفال عقب صلاة العيد، وذلك لنشر البهجة والسعادة وذلك بعد أن أصبحت "شلالات البهجة" كما يطلقون عليها أحد أهم مظاهر العيد فى المدينة الباسلة التى يحرص عليها العديد من الشباب كل عيد.

وأدى آلاف المصلين بمحافظة بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك، فى الساحات والمساجد التى حددتها مديرية الأوقاف بمختلف أحياء المحافظة،خلال 120 مسجدًا و 8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع الأحياء وهم : ساحة مسجد التوحيد بحى الزهور ، وساحة مسجد الحرمين بالتصنيع ، وساحة مسجد الرزاق بحى الزهور ، و ساحه المسجد الكبير ببورفؤاد، وساحة مسجد السلام بحى الشرق، ومسجد الحى الاماراتي، وساحة السيدة زينب بـ بنك الإسكان بحى الضواحي، وساحة مسجد الشبان المسلمين كما تم تخصيص أماكن للسيدات والأطفال، وذلك من أجل إسعاد المواطنين بقدوم عيد الأضحي.

وفى خطبة العيد، تناول خطباء المساجد والساحات، فضل الأضحية واستلهام العبر من هذه المناسبة التى تعبر عن الفداء والتضحية وبر الوالدين؛ كما دعا المواطنين إلى التكافل والتراحم والمودة فيما بينهم، كما تم شرح كيفية ذبح الأضاحى وتوزيع لحومها.

وقام المصلون بإلتقاط الصور السيلفى مع بعضهم البعض وسط أجواء من الفرح والسرور التى عمت على الجميع المواطنين، فضلا عن البالونات الملونه ابتهاجاً بعيد الأضحى.

فيما قامت المحال التجارية بتشغيل أغانى الأعياد لإضفاء جو من البهجة والسعادة على المواطنين، وامتلأت الشوارع بباعة البالونات وألعاب الأطفال.

وفى سياق متصل تجسدت احتفالات عيد الأضحى المبارك بين ابناء المحافظة فى نحر الأضاحى وتوزيع اللحوم على الأقارب والأصدقاء للتأكيد على روابط المودة والرحمة التى تربط بينهم، وذلك عقب صلاة العيد مباشرة

من جانبها، كثفت الأجهزة الصحية من حملاتها على المتنزهات والملاهى والأماكن السياحية والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، وكذلك تم رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات المحافظة لاستقبال أى حالات تسمم غذائى والوقوف على مصدرها، والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي.

وكانت مديرية أمن بورسعيد قد شددت من إجراءاتها الأمنية وذلك لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، باتخاذ حزمة من الإجراءات تتضمن تكثيف الجهود وتعزيز قوات الشرطة فى أماكن تجمع المواطنين وساحات صلاة العيد وفى محيط المناطق السياحية والأثرية والمنشآت الحيوية والهامة.

وتضمنت الإجراءات تكثيف الدوريات على الحدائق العامة لضبط كل ما يخالف الآداب العامة وجرائم الآداب والنشل والمشاجرات، وأيضا الانتشار الموسع للأكمنة الثابتة والمتحركة بشوارع المدينة لرصد أى مخالفات أو أعمال مخالفة للقانون من شأنها إفساد فرحة المواطنين بالعيد.