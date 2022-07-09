«حياة كريمة» توزع حلوى على الأطفال والمصلين بعد صلاة عيد الأضحى فى قنا

جدة - نرمين السيد - وزع أعضاء مبادرة "حياة كريمة" فى محافظة قنا، حلوى على المواطنين والأطفال، عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك، لإدخال البهجة على قلوب الصغار، منذ الساعات الأولى للعيد، على نشر مظاهر الفرحة بين المواطنين.





وعبر أهالى مركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، عن فرحتهم البالغة بأنشطة مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم توزيع حلوى على الأطفال والكبار، لإدخال البهجة على قلوب الجميع.

فيما توافد المئات من أهالى محافظة قنا، على المساجد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وتم توزيع الحلوى والكمامات على المصلين، بالإضافة إلى تبادل التهنئة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله فى صحة وعافية.

وقد أعلن أشرف الداودى محافظ قنا، عن الإنتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، مع وضع خطة متكاملة لضمان إقامة احتفالات العيد دون أى معوقات.