بعد أداء صلاة عيد الأضحى.. الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير طنطاوى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 06:29 صباحاً - غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسجد المشير طنطاوى، بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد المشير طنطاوى، بحضور شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من قيادات الدولة، وكبار الكاتب والصحفيين، على رأسهم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم السبت بعيد الأضحى، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

يشار إلى وزارة الأوقاف أعلنت عن تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.

فيما أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مديريات الأوقاف في المحافظات، أتمت استعدادها لصلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وأن لجنة المتابعة بديوان عام الوزارة على تواصل مستمر مع جميع المديريات فيما يتصل بالاستعداد لصلاة العيد.