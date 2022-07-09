جدة - نرمين السيد - وشهد كورنيش الإسكندرية زحاما من المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط فرحة عارمة بقدوم العيد. وتجمع المصلون داخل ساحة المسجد وسط فرحة وبهجة كبيرة بعيد الأضحى المبارك. وأعرب المصلون عن سعادتهم بالعيد وقاموا بالاحتفال بإلتقاط الصور التذكارية، مع الأسرة والأطفال، والبالونات والالعاب والهدايا الخاصة بالعيد .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرحة المواطنين على كورنيش الإسكندرية أول ايام عيد الأضحى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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