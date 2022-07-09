محافظ السويس يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر ببورتوفيق

جدة - نرمين السيد - أدى عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس و اللواء محمد الالفى مدير أمن السويس و الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظالسويس، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم السبت، بمسجد بدر بضاحية بورتوفيق.





كما أدى صلاة خالد سعداوى السكرتيرالعام للمحافظة و العميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد الدكتور على عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. أدى صلاة العيد الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف فى السويس واشار فى خطبته أن يوم العيد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقى وصلة الارحام ، ونشر المودة والرحمة بين الناس، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (من أحَبَّ أن يُبسَطَ له فى رزقِه، ويُنسأَ له فى أثرِه، فلْيَصِلْ رَحِمَه)، ويقول سبحانه فى الحديث القدسي: (أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ). وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع

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