محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحي المبارك فى ساحة مسجد مصطفى محمود

جدة - نرمين السيد - وجاءت خطبة العيد حول أداب الإحتفال بالأعياد وأهمية الأمن والأمان الذى تنعم به الدولة وجهود الدولة للحد من مخاطر انتشار مرض كورونا. أدى الصلاة رفقة المحافظ اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتيرالعام للمحافظة والأستاذ تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارات والهيئات وجموع المواطنين.

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