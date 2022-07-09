بالكمامات والحلوى.. المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى بمحافظة قنا

جدة - نرمين السيد - وتم توزيع الحلوى والكمامات على المصلين، بالإضافة إلى تبادل التهنئة، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله فى صحة وعافية.

وأعلن أشرف الداودى محافظ قنا، عن انتهاء من كافة الاستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية ، مع وضع خطة متكاملة لضمان إقامة احتفالات العيد دون أى معوقات.

وأضاف "الداودى" أنه سيتم فتح كافة المجازر الحكومية لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف البيطرى عليها قبل الذبح ، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم .